Lotta scudetto, Capello: "Napoli più forte, ma il Milan inseguirà a testa alta tutta la stagione"
Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Fabio Capello, ex tecnico milanista si è espresso così in merito alla situazione del Milan di Allegri, in campo stasera in Coppa Italia contro il Lecce:
Su Rabiot
"Non avrei mai pensato di vederlo subito a questo livello, da trascinatore e da leader del Milan. È l’innesto più importante di tutti per poter lottare per vincere lo scudetto".
Modric e lo scudetto
"Certo, in Italia si gioca a un ritmo molto più basso rispetto ad altri campionati. Per questo Luka riesce a distinguersi. Qui si viaggia a una velocità bassa, ma non toglie nulla al campione che è. Il Milan è la candidata numero uno a insidiare il Napoli per lo scudetto. Gli azzurri sono i più forti, ma i rossoneri inseguiranno a a testa alta tutta la stagione".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan