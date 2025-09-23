Lotta scudetto, Capello: "Napoli più forte, ma il Milan inseguirà a testa alta tutta la stagione"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Fabio Capello, ex tecnico milanista si è espresso così in merito alla situazione del Milan di Allegri, in campo stasera in Coppa Italia contro il Lecce:

"Non avrei mai pensato di vederlo subito a questo livello, da trascinatore e da leader del Milan. È l’innesto più importante di tutti per poter lottare per vincere lo scudetto".

"Certo, in Italia si gioca a un ritmo molto più basso rispetto ad altri campionati. Per questo Luka riesce a distinguersi. Qui si viaggia a una velocità bassa, ma non toglie nulla al campione che è. Il Milan è la candidata numero uno a insidiare il Napoli per lo scudetto. Gli azzurri sono i più forti, ma i rossoneri inseguiranno a a testa alta tutta la stagione".