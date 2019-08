Luan Capanni: “Un sogno giocare in rossonero, sono cresciuto con il Milan dei brasiliani”

Luan Capanni ha voluto rilasciare le prime dichiarazioni ai suoi nuovi tifosi tramite il profilo Twitter di Andersinho Marques, queste le sue parole: “Sono molto contento per questo accordo. È sempre stato il mio sogno giocare in un club come il Milan, uno dei più grandi club al mondo. Sono così grato per la fiducia che il club ha riposto in me, lavorerò sodo per ripagarla. Io sono cresciuto guardando il Milan dei brasiliani giocare, le grandi star del calcio mondiale giocavano e giocano in questo club. Sono molto felice”.