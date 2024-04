Luca Lucci contro Scaroni: "Pensa e pesa di più le tue parole. Non sei nella posizione per dire cosa ti piacerebbe ma in quella di cosa c'è da fare!"

vedi letture

Nella giornata di ieri, in occasione di un evento del Foglio Sportivo, parlando del derby d lunedì, Paolo Scaroni, presidente rossonero, ha dichiarato: "San Siro l’altro ieri sera è stata una giornata pesante, difficile. Ci piacerebbe ogni tanto vincere con l’Inter, abbiamo perso troppe partite di fila. Ma la stagione non si è ancora conclusa: dobbiamo lottare per difendere il secondo posto. Ma considero la stagione buona, magari non ottima. Abbiamo avuto tanti infortuni e su questo c’è da fare delle riflessioni. Ma tutto sommato abbiamo passato anche questa. L’Inter ha meritato ampiamente di vincere il campionato. Mi complimento con l’inter, con Marotta e Antonello”.

Queste dichiarazioni non sono piaciute ai tifosi milanisti, come testimonia la storia su Instagram di Luca Lucci, capo della Curva Sud Milano: "Caro signor Scaroni, prima di parlare pensa e pesa di più le tue parole che tutto ha un limite. E in ultimo non sei nella posizione per dire cosa ti piacerebbe ma in quella di cosa c'è da fare!!!".