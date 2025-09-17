Lucarelli sulla corsa scudetto: "Il Milan al di là del debutto con la Cremonese può dire la propria"

Intervistato dai colleghi di TMW, l'ex attaccante di Napoli e Livorno, fra le altre, Cristiano Lucarelli è intervenuto sui più caldi temi d'attualità in Serie A, parlando ovviamente della corsa scudetto e dicendo la sua su un campione senza tempo come Luka Modric, che nel corso dell'ultimo turno di campionato ha siglato per la prima volta il cartellino con la maglia del Milan.

Il Napoli resta la favorita per lo Scudetto?

"L'Inter ha bisogno di trovare risposte. Per arrivare ad allenare l'Inter serve un percorso importante, Chivu ha accorciato molto i tempi. La società ha fiducia incondizionata verso di lui e mi auguro che Chivu possa risolvere i problemi dell'Inter che sono stati amplificati dopo la finale di Champions. Poi c'è la Juventus che sta dando dei segnali, il Milan al di là del debutto con la Cremonese senza le coppe e con Allegri può dire la propria. Che il Napoli sia forte è invece chiaro a tutti".

Quale squadra la intriga di più in Serie A?

"La prima partita ha avuto risonanza, poi c'è stato assestamento. Il Como comunque farà sicuramente un ottimo campionato. Nico Paz è veramente interessante... Io spesso faccio una riflessione però: Totti e Toni sono stati capocannonieri a 38 anni, Dzeko torna a 39 anni, Modric a 40... Bellissime storie, ma c'è qualcosa che non funziona. Se uno a 40 anni fa ancora la differenza, secondo me significa che c'è un problema. Io Modric lo avrei voluto a 20 anni in Italia, come arrivarono Kaka, Ronaldo, Shevchenko. Ora siamo abituati a vedere Cristiano Ronaldo arrivare a 37 anni e diventare capocannoniere. Poi ripeto sono esempi bellissimi, ma domandiamoci perché i giovani bravi fanno due partite buone e poi si perdono per la strada".