Lucescu: "Il Milan non ha fatto gli sforzi economici degli altri, mancano grandi giocatori"

Mircea Lucescu, intervistato da Tuttomercatoweb.com, ha parlato della situazione in casa rossonera: “Ha fatto fatica contro l’Udinese che non è lontana da quella dello scorso anno. Giampaolo rivedrà cosa cambiare. Sarà importante la seconda partita. Poi si capirà qualcosa in più? Ma il Milan non ha fatto gli sforzi economici degli altri. Forse serve ancora qualche rinforzo, mancano grandi calciatori attorno ai quali costruire qualcosa”.