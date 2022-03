Lucescu: "Lo sport non c'entra con la politica, gli atleti russi devono competere"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Mircea Lucescu, tecnico della Dinamo Kiev, ha rilasciato un'intervista a Radio Rai soffermandosi anche sulla decisione presa da parte di alcune federazioni di eliminare gli atleti russi dalle rispettive competizioni: "Per me lo sport non c'entra niente con la politica. La gente deve continuare a fare le proprie competizioni, a prescindere dal Paese di appartenenza, non sono d'accordo di ritirare il diritto di partecipare allo sport ai russi. Devono competere, questo non doveva essere fatto, lo sport deve solo aiutare".