Lukaku si offre a tutti ma il Milan dice no: i rossoneri non hanno intenzione di mettere nello spogliatoio un personaggio così ingombrante

vedi letture

Manca una settimana alla fine del mercato e diverse squadre devono ancora piazzare i loro colpi, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo. Uno dei nomi più caldi è quello di Romelu Lukaku, che ha interrotto bruscamente il suo rapporto con l'Inter nel momento in cui sembrava ad un passo il rinnovo del prestito dal Chelsea.

Come riporta il Corriere della Sera, l'avvocato Ledure che lo rappresenta ha avvicinato la Juventus (ma senza il coinvolgimento di Vlahovic nell’operazione con il Chelsea, l’affare stenta a decollare), il Milan (che non ha alcuna intenzione di mettere nello spogliatoio un personaggio così ingombrante) e ora la Roma, causando un’onda anomala di entusiasmo nella capitale. Operazione possibile però solo con la formula del prestito (che al momento a Stamford Bridge escludono) e con l’ingaggio da 12 milioni in parte pagato dagli inglesi.