Maglia Milan 2024/25: PUMA nostalgico, ritorno al passato con le classiche righe rossonere

La stagione è oramai prossima a volgere al termine, ed è una conseguenza diretta a questo il fatto che inizino a girare per i social i primi leak di quella che sarà la maglia home del Milan per il 2024/25. I noti esperti di FootyHeadlines negli scorsi giorni avevano già iniziato ad ipotizzare dei primi veri e propri concept della divisa rossonera, ma nelle scorse ore sarebbero uscite fuori le immagini di quella che effettivamente dovrebbe essere la maglia che indosseranno nella prossima stagione Theo Hernandez e compagni.

Puma a differenza degli ultimi anni ha optato per una sorta di ritorno al passato, considerato il fatto che la maglia in questione ricorda molto quella della stagione 2011/2012, per righe e dettagli, come ad esempio il colletto, che torna ad essere a girocollo e di colore bianco.