Magnanelli: "Un privilegio e un onore aver allenato Modric
Francesco Magnanelli, ex calciatore che ha legato la sua carriera principalmente al Sassuolo, nell'ultima stagione sportiva è stato collaboratore tecnico di Massimiliano Allegri. Intervistato questa mattina dalla Gazzetta di Modena, ha parlato del piacere immenso di allenare Luka Modric: "È stato un onore e un privilegio aver allenato Modric e un onore e un privilegio aver conosciuto Luka. Le due cose vanno di pari passo, è un grande giocatore, ammirato da tutti, ma il perché di tanto successo e affetto è il suo lato umano. Ha una passione, una voglia di migliorarsi, di aiutare i compagni incredibili".
Poi Magnanelli ha concluso il suo discorso su Modric: "Quando sei nel vortice non ti rendi conto, mi è bastato staccare un attimo per capire la fortuna che ho avuto, è un pallone d'oro, uno dei centrocampisti più forti della storia del calcio, ha vinto sei Champions League. Ci sono tanti giocatori forti, poi ci sono quelli diversi e lui è uno di questi. Mi tengo di lui il bel rapporto che abbiamo avuto, la sua umiltà nell'affrontare gli allenamenti, il rispetto enorme che ha avuto per me e per tutto lo staff, e non è scontato, il fatto che avesse sempre un sorriso, non fosse mai negativo. Se lo conosci, capisci perché ha una carriera simile e ha fatto la differenza al Milan a 41 anni
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