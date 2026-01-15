Maignan: "Abbiamo iniziato mosci. Poi abbiamo segnato e ci siamo chiusi bene: questo ci ha dato i tre punti stasera"

Mike Maignan ha parlato a DAZN al termine di Como-Milan 1-3. Anche oggi il portiere francese è stato determinante:

Sulla partita:

“Sapevamo che giocare qua sarebbe stato difficile. Eravamo preparati. Abbiamo iniziato mosci, hanno segnato ma non abbiamo preso il secondo. Abbiamo resistito da squadra e abbiamo fatto gol quando volevamo. Ci siamo chiusi bene e questo ci ha dato i tre punti stasera”.

Su Rabiot:

“Ha fatto due bellissimi gol e si è procurato il rigore, ma soprattutto c’è tanto lavoro dietro che noi vediamo, non solo gol. Ha fatto molto bene per la squadra”.

Parata preferita stasera?

“Direi quella su Da Cunha”.

Quanta voglia di Milan ti fanno venire queste serate?

“Sappiamo delle serate da Milan così, con atmosfera e tensione. Quando finiamo così è sempre bello perché abbiamo lasciato tanta energia sul campo: in settimana lavoriamo, quando poi lo mostriamo sul campo è bello”.

Tu quanta voglia di Milan hai ancora?

“(Risponde Rabiot, ndr). Ha tanta voglia! (Ridono entrambi, ndr)”.