Maignan e Rabiot negli Stati Uniti: domattina la partenza della nazionale francese

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A questo giro sono soltanto due i giocatori rossoneri convocati dalla Francia: si tratta del portiere Mike Maignan e Adrien Rabiot, ovvero due dei giocatori migliori della stagione rossonera e due nomi fissi tra i nomi chiamati dal CT francese Didier Deschamps. Non sarà per una sosta nazionali come le altre per i due giocatori del Diavolo e per la nazionale vice Campione del Mondo: i transaplini infatti sono attesi nei prossimi dieci giorni da una breve tournée negli Stati Uniti dove giocheranno due amichevoli, avendo già staccato il pass per il Mondiale.

La Francia giocherà giovedì 26 marzo alle ore 21 italiane contro il Brasile al Gillette Stadium di Foxborough, nei pressi di Boston. Domenica alle ore 22 italiane invece altra amichevole contro la Colombia a Washington D.C.. Trasferta impegnativa dunque per Maignan e Rabiot, con volo oltreoceano: la squadra, come riporta L'Equipe, partirà per Boston domani mattina dall'areoporto di Orly. Il primo allenamento del gruppo sarà solo nella giornata di mercoledì, alla vigilia del test match.