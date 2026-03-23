Condò sui difetti del Milan: "I primi tempi dei rossoneri sembrano sempre cattive digestioni"

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Paolo Condò, sulle pagine del Corriere della Sera, ha parlato così della corsa scudetto tra Inter, Milan e Napoli. Ecco un estratto delle sue considerazioni:

"Inter ha aggredito la partita di Firenze come fosse una finale, e il fulmineo vantaggio di Pio Esposito è sembrato un ceffone al campionato. Non molto diversa era stata l’ouverture del Napoli a Cagliari, con la rete di McTominay quando la gara ancora albeggiava. L’ultimo tratto del torneo pretende soluzioni brutali, colpire a freddo per poi gestire le energie, con l’eccezione del Milan i cui primi tempi sembrano sempre cattive digestioni, e occorre attendere la ripresa perché una breve finestra di gioco sopra ritmo squarci le difese rivali. La differenza in cima alla classifica è che la gestione dell’Inter non è riuscita: un po’ perché la Fiorentina è tutt’altra squadra rispetto a due mesi fa —il suo pari è meritato—un po’ perché un’ombra attraversa il rendimento di molti nerazzurri, che magari giocano bene ma al dunque sbagliano la palla decisiva (Barella), e osservano non senza angoscia la classifica che si restringe.

In questo senso il Napoli desta maggiore apprensione del Milan, per il ricordo dell’anno scorso: se Allegri ha già realizzato un plus di 16 punti sulla stagione passata— complicato migliorare ancora —Conte è ancora 2 punti sotto se stesso, e sta ritrovando tutti i titolari. Lautaro serve come il pane. Il margine dell’Inter non si è certo azzerato, ma l’ansia moltiplica i fantasmi. Fra le prime tre il campionato è aperto".

MILAN-TORINO (3-2): IL RIASSUNTO DEL MATCH

Soffre, ma vince il Milan contro il Torino. Come all'andata, un altro 3-2 che permette al Diavolo di tornare al secondo posto e avvicinarsi momentaneamente all'Inter, che in attesa della partita di Firenze si trova a cinque punti. Nel primo tempo la squadra di Allegri fatica a trovare gli spazi ed è poco incisiva. Fullkrug è titolare dopo due mesi ma appare arrugginito, incapace di sfuggire alle maglie avversarie. Torino che appare al contrario più in palla, galvanizzato dalla cura D'Aversa: sono i granata ad apparire più coraggiosi, tuttavia al 37' Pavlovic trova il jolly. Il serbo trova un vero eurogol, raccogliendo una respinta di Coco di testa su cross di Pulisic. Gol da applausi, che arriva dalla distanza: stop e collo sinistro a scavalcare Paleari, col pallone che prima centra la traversa e poi si infila in rete. Gol numero 4 per lui in questa stagione. Incredibilmente, la rete si rivela quasi un boomerang per il Milan che è schiacciato da un Torino che cerca di rimediare immediatamente. Alla fine gli sforzi sono premiati: tiro dalla distanza di Vlasic, Maignan devia sul palo ma il pallone gli rimbalza addosso e torna in gioco, Simeone è più lesto di De Winter e pareggia i conti. Allegri rimescola le carte a inizio ripresa: Tomori, ammonito nei primi minuti, non rientra in campo. Al suo posto Athekame, si passa al 4-3-3. Il nuovo modulo porta i suoi frutti, con il Milan che segna 2 reti in 2 minuti: Adrien Rabiot al 54' riporta avanti il Diavolo: bella azione corale con Modric che verticalizza per Pulisic, l'americano dalla destra mette in mezzo e trova il francese bravissimo a leggere l'azione e a spingere in rete. Un minuto dopo il tris con Fofana. Il francese riceve in area da Athekame, controlla di sinistro e pur essendo circondato da tre difensori ha il tempo di sistemarsi la palla sul destro e calciare, superando Paleari. Milan di fatto in pieno controllo, c'è anche modo di rivedere in campo Santi Gimenez dopo ben 144 giorni. Il VAR però riapre la partita: Fourneau viene richiamato al monitor per un intervento di Pulisisc che col braccio colpisce Simeone. È rigore che Vlasic trasforma. I minuti finali diventano elettrici, il Milan riesce a gestirla e sfiora anche il poker con l'ex Ricci. Tre fischi, tre gol, tre punti. Il Milan controsorpassa il Napoli.