Verso Napoli-Milan, Bucchioni: "Non mi aspetto un pareggio"

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Enzo Bucchioni, nel suo consueto editoriale su TMW, ha parlato così del big match di Pasquetta tra Napoli e Milan: "Nella prossima si affrontano anche Napoli e Milan, non mi sembra gara da pareggio. Il Milan deve recuperare in fretta Leao e qualche energia".

LE PAROLE DI MISTER ALLEGRI POST MILAN-TORINO

"Il Torino nel primo tempo ha fatto un bel blocco centrale e noi forzavamo un po' troppo la giocata dentro. Abbiamo sofferto. Dopo il vantaggio, si doveva difendere meglio. Nel secondo tempo i ragazzi sono stati bravi, perché, quando prendi il pareggio a 30 secondi dalla fine del primo tempo e dopo il ko con la Lazio, non era facile fare un secondo tempo così. Sofferenza finale? Quella ci sta sempre, ma il recupero è stato giocato bene, abbiamo giocato in avanti conquistato palla e falli. Dopo il 3-1, abbiamo fatto un possesso palla, ma dovevamo stare un po' più tutti in movimento".