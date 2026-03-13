Maignan: "Il Milan è dove mi sono fatto vedere al mondo"

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Mike Maignan ha rilasciato queste dichiarazioni durante il documentario "Beyond the Magic", pubblicato sui canali ufficiali del Milan e su DAZN:

Sul giocare nel Milan: "Il Milan è dove mi sono fatto vedere al mondo. Devi venire qui per capire cosa significhi davvero indossare questa maglia. Quando giochiamo si vede la grandezza del Club. Appena arriviamo a Milanello dobbiamo dare il massimo, per i bambini, per i nonni, per chi tifa Milan da generazioni. A volte i tifosi pensano che i giocatori sono così, ma a volte hanno anche loro giorni difficili. Magari capita che un giocatore arrivi alla partita anche con altre cose per la testa. Dentro a questa squadra tutti danno il massimo, anche quando non arrivano i risultati. Serve pazienza, credere nel lavoro".