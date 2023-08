Maignan: "Osservo ogni dettaglio e analizzo ogni errore. Alcune critiche mi infastidiscono. E cosa faccio? Mi alzo e vado in palestra"

Ecco le parole di Mike Maignan a "ESN Talks", format creato dall’agenzia Excellence Sport Nation che cura gli interessi anche i suoi interessi, sulla mentalità: "In quello che facciamo, vogliamo essere tutti i numero uno. Questo è l’obiettivo. Essere il miglior portiere del mondo per un anno è facile, ma esserlo per diversi anni no. Ecco perché bisogna lavorare molto mentalmente. Lavorare, essere motivati, non arrendersi mai. Non importa quanti milioni guadagni o quanto sei famoso, devi continuare a lavorare. Per me questo è solo l’inizio. Ogni giorno lavoro tre volte tanto. E qui, sto entrando nei dettagli. Ho già capito quasi tutte le cose fondamentali. Cerco di mantenere queste nozioni di base e di lavorare sui dettagli. ‘Perché ho fermato la palla?’. ‘Perché non avevo il piede sulla palla in quel momento?’. ‘Perché non ero rivolto in questa direzione?’. E poi diventa un lavoro più mentale in cui in ogni situazione, devo essere almeno due o tre secondi avanti. Quando il giocatore ha la palla, so già di avere tutte le soluzioni. O tira sul palo vicino o cross o dribbla. E non mi metto sotto pressione. Io mi sveglio ogni mattina per lavorare e per essere il migliore. I miei compagni sono con me, giochiamo nella stessa squadra nel fine settimana, ma quando esco dall’allenamento devo essere migliore di loro. Quando c’è una partita, la mia squadra deve vincere. Se non lo fa, è un problema. E così che penso di poter mantenere il mio livello. Nelle partite in cui possiamo perdere 2-1, prendo due gol e non posso fare nulla. Ma penso nella mia testa cosa avrei potuto fare prima che si presentasse questa situazione. Se sono io a fare l’errore, mi siedo davanti al pc e guardo il video, da solo o con il mio allenatore.

Lo faccio anche di notte, perché mi piace pensare. Osservo ogni dettaglio. E poi, una volta analizzato il mio errore, guardo dove è stato commesso l’altro errore. Se un giocatore ha commesso un errore, penso a cosa avrei potuto dirgli per richiamarlo, in modo che non commettesse quell’errore. Sono questi piccoli dettagli che mi hanno reso ciò che sono oggi. E ho anche una squadra. Io non sono proprio il tipo che legge la stampa e tutto il resto. A volte ricevo notifiche che non mi piacciono molto. ‘Ah, così e così è meglio di te’. E cose del genere che mi infastidiscono perché so che non è vero. E allora cosa faccio? A volte divento pazzo. Alle 23 mi alzo e vado in palestra. Mi alleno, il terzo allenamento della giornata. Perché prima mi sono già allenato. E mi alzo di nuovo il giorno dopo. E non sono stanco fino alla partita. Quando quella è finita e ho messo fuori gioco il mio avversario, mi riposo. A quel punto poi ricomincio da capo. Sono le prestazioni, quello che la gente dice di me, anche se non mi interessa, ma mi piace dare torto. E c’è qualcosa a cui penso da una stagione in cui ho fallito, tutto questo. Ho perso la mia stagione, avevo perso sei mesi, mi avevano fatto fuori. E la cosa che mi sono messo in testa: ‘Non aspettate che vedermi fallire’. Loro aspettano che io fallisca, ma io non fallirò mai. Questo significa che so che quando fallirò, c’è un fucile che mi aspetta. Quindi ogni volta continuo ad andare avanti“.