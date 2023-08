Maignan racconta: "All'inizio volevo fare l'attaccante e non il portiere, ma poi..."

Intervenuto al "ESN Talk" creato dall'agenzia Excellence Sport Nation che cura anche i suoi interessi, Mike Maignan ha raccontato come ha mosso i primi passi nel mondo del calcio: "Ho iniziato a giocare a pallone a 6 o 7 anni. Inizialmente volevo fare l'attaccante, o comunque essere un giocatore di movimento. Poi ho iniziato a fare un po’ il portiere. Nel frattempo ho completato la mia formazione scolastica. E io non volevo proprio fare il portiere. Sai, per me era noioso.

Guardi gli altri giocare, non ti diverti e ti arrabbi. Poi sono andato al Clairefontaine con un allenatore che mi ha detto: ‘Se arrivi all’ultimo turno, rimani in porta’. Sono arrivato all’ultimo turno, quindi alla fine sono dovuto rimanere in porta. C’era il PSG che mi seguiva. Quindi la mia fase giovanile è andata così".