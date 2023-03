Maignan sa fare tutto... anche l'attaccante! Il video in allenamento con la Francia

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

L'account ufficiale della nazionale francese, nella serata di ieri, ha postato nelle storie un video in cui il protagonista è il portiere rossonero Mike Maignan. Non si vede però Magic Mike all'opera tra i pali ma in attacco: in una partitella nel corso dell'allenamento dei transalpini, il portiere del Milan si è distinto anche con un gol, dimostrando di saper fare davvero tutto. Il video.