Maldini, 38 anni fa l'esordio assoluto di Paolo con la maglia del Milan

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono passati 38 anni dalla primissima partita di Paolo Maldini con la maglia della prima squadra del Milan. Il 20 gennaio 1985 a Udine, il figlio di Cesare entrò per la prima volta in campo a soli sedici anni di età. Una data storica per il Milan per tutto quello che ha rappresentato e che sta rappresentando ancora per il club rossonero. La garà finì 1-1.