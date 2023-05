Maldini a colloquio con Leao: Rafa posta la bellissima foto con due cuori rossoneri

© foto di AC Milan

Il Milan ha, come di consueto, postato su sito e app ufficiali le foto dell'allenamento odierno; tra queste ve ne è una che ritrae Paolo Maldini a colloquio con Rafael Leao, in atteggiamento molto affettuoso e disponibile, quasi da padre-figlio. Il portoghese l'ha postata anche sul proprio profilo Instagram, corredando due cuori rossoneri e l'emoji dell'ascolto. In questo momento complicato, Maldini è sempre vicino alla squadra e i calciatori sono - evidentemente - con lui.