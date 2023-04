Maldini a Infinity: "Notte rumorosa, ma siamo pronti a tutto. A Theo direi..."

"Credo bene. In Champions non abbiamo preso gol da 5 partite. Partita molto difficile all'andata, poi c onclusa bene. L'aspetto motivo sarà fondamentale e bisogna testarlo perché per tanti è la prima volta".

Cosa diresti a Theo Hernandez?

"Theo è un ragazzo di qualità incredibili, va spesso stimolato. In queste partite lo stimolo arriva naturale: queste per lui sono le partite più facili da affrontare".

Leao molto sorridente...

"È una cosa individuale. La serenità deve far parte di una squadra che affronta un impegno importante come questo. Poi ognuno dimostra le sue emozioni alla sua maniera. Leao sorride ogni volta che segna e non l'ho mai visto a nessun altro calciatore... Non prende le cose alla leggera, è proprio lui che è così".