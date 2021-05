Maldini e la fiducia nell'allenatore: "Pioli non è mai stato in discussione"

Intervistato da Sky Sport al termine di Atalanta-Milan il DT rossonero Paolo Maldini ha parlato della vicinanza di società e area tecnica a mister Stefano Pioli durante la stagione: "La verità è che non c'è mai stata una messa in discussione di Pioli. Bisogna sempre ricordarsi da dove siamo partiti, dopo il 5-0 che abbiamo subito proprio qua lo dicevamo. Siamo stati onesti nel dire le cose, non abbiamo parlato tanto ma abbiamo sempre detto la verità".