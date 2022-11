Maldini: "Sembra che non abbia mai avuto alti e bassi, ma anche io all'inizio non ero pronto. Diamo troppe responsabilità ai giovani: con Massara lavoriamo nel supportarli"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica del Milan, è stato premiato come Miglior Dirigente Sportivo al premio Golden Boy 2022 organizzato da Tuttosport.

Quanta è stata importante la tua carriera nella crescita dei giovani del Milan?

"È stato importante. Ho avuto un inizio di carriera folgorante; sembra che non abbia mai avuto alti e bassi, non abbia mai avuto dubbi, ma invece era molto giovane, c'era tanta pressione, non ero pronto e strutturato. Ricordo benissimo chi mi seguiva e le parole che mi venivano dette nei momenti difficili; ora ce ne dimentichiamo di farlo: diamo a questi ragazzi tante responsabilità. Dobbiamo supportarli di più: il lavoro che facciamo con Ricky e prima con Boban va proprio in questa direzione avendo una squadra molto giovane".