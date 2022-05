Maldini su San Siro: "Serve lo stadio nuovo per essere competitivi ma dev'essere grande come San Siro"

Tra i tanti temi affrontati da Paolo Maldini nella sua intervista alla Gazzetta dello Sport, uscita in edicola questa mattina, anche quello legato alla costruzione del nuovo stadio, su cui il direttore dell'area tecnica rossonera è stato molto chiaro: "San Siro è stato fatto grande dalle squadre che vi hanno giocato. Se vogliamo essere competitivi serve uno stadio nuovo. È l’unico modo per essere competitivi in Europa. Ma lo stadio nuovo non può avere 55mila spettatori, deve essere grande, capiente. Il calcio è uno sport popolare, lo stadio non può essere elitario. Noi dobbiamo ai nostri tifosi un impianto grande almeno come San Siro".