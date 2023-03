Maledizione Francia, dopo Maignan ora Kalulu. E sempre il polpaccio...

La nazionale francese quest'anno è una maledizione per il Milan . Come riportato da MilanNews.it ( qui la notizia ), gli esami svolti questa mattina a Milano da Pierre Kalulu hanno evidenziato una lesione del muscolo soleo del polpaccio destro.

Ancora una volta il polpaccio, ancora una volta il muscolo soleo, ancora una volta in nazionale: esattamente come Mike Maignan. La speranza è che per il difensore classe 2000 i tempi di recupero siano più celeri di quelli del portiere connazionale, anche se le gare con il Napoli (specialmente quelle in Champions) sono a rischio.