MN - Milan, per Kalulu lesione del muscolo soleo del polpaccio destro

© foto di DANIELE MASCOLO

Pierre Kalulu si è infortunato nei giorni scorsi mentre era in ritiro con la Francia Under 21. Il difensore rossonero è rientrato prima in Italia e questa mattina si è sottoposto ad alcuni esami di controllo che, come appreso da Milannews.it, purtroppo hanno evidenziato una lesione del muscolo soleo del polpaccio destro. Un nuovo controllo strumentale verrà effettuato tra una settimana.