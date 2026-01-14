Mancano i gol dei centrocampisti? Allegri: "Nel campionato alla fine tutti i numeri tornano in media"

di Federico Calabrese

Queste le dichiarazioni di Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa verso Como-Milan.

Mancano i gol dei centrocampisti?

"Arriveranno. Nel campionato alla fine tutti i numeri tornano in media. Torneranno a fare gol i difensori sulle palle inattive. Bisogna avere tanta fiducia perché il Milan è una squadra forte. Bisogna essere forti soprattutto in momenti come questi".