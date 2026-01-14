Mancano i gol dei centrocampisti? Allegri: "Nel campionato alla fine tutti i numeri tornano in media"
MilanNews.it
Queste le dichiarazioni di Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa verso Como-Milan.
Mancano i gol dei centrocampisti?
"Arriveranno. Nel campionato alla fine tutti i numeri tornano in media. Torneranno a fare gol i difensori sulle palle inattive. Bisogna avere tanta fiducia perché il Milan è una squadra forte. Bisogna essere forti soprattutto in momenti come questi".
Pubblicità
News
L’importanza di chiamarsi Max. Ambizione arrivare quarti? Hanno sbagliato Club! Fullkrug forte come Thor, figlio di Odinodi Carlo Pellegatti
Le più lette
1 Modric ha inviato un messaggio di vicinanza e sostegno ad un giovane tifoso rossonero, sopravvissuto alla tragedia di Crans-Montana
3 Zazzaroni difende Allegri: “Certa gente vuole spiegare come si fa ad un allenatore che ha vinto 6 scudetti”
22/12 Stasera Napoli-Bologna a Riad, a gennaio Como-Milan in Australia: l’Odissea di un calcio che ha perso la bussola
Primo Piano
Antonio VitielloIl messaggio di Allegri al gruppo. Peccato non rinforzare questo Milan. Arbitri e calendario: sempre peggio
Pietro MazzaraFirenze fa scoprire paure e differenze. Cambiare modulo si può. Rinnovo Maignan: ecco cosa manca
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com