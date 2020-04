Manchester City, deceduta la madre di Guardiola a causa del Coronavirus

Secondo quanto riporta l'account ufficiale Twitter del Manchester City la madre di Pep Guardiola, allenatore dei citizens, è deceduta a causa del Coronavirus. Questo il comunicato: "La famiglia del Manchester City è devastata nel riportare la morte della madre di Pep Guardiola, Salà Carrio a Manresa dopo aver contratto il Coronavirus. Aveva 82 anni."

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">The Manchester City family are devastated to report the death today of Pep’s mother Dolors Sala Carrió in Manresa, Barcelona after contracting Corona Virus. She was 82-years-old .</p>— Manchester City (@ManCity) <a href="https://twitter.com/ManCity/status/1247162431467483136?ref_src=twsrc%5Etfw">April 6, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>