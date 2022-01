Manchester United, Ronaldo potrebbe andare via a fine stagione senza Champions

Stando all’indiscrezione lanciata dal Sun Sport, Cristiano Ronaldo sarebbe pronto a lasciare il Manchester United al termine della stagione se i Red Devils non si dovessero qualificare per la prossima Champions League. Attualmente settimi in classifica a quota 32 punti, lo United non sta facendo una buona stagione in Premier League, ed è per questo motivo che l’ex Juventus potrebbe lasciare il club inglese dopo un solo anno dal suo ritorno.