Mandzukic al Milan, tutti i suoi trasferimenti: arrivò in Italia per 19 milioni, ci torna da svincolato

Da oggi, Mario Mandzukic è ufficialmente un nuovo attaccante del Milan. Il centravanti croato ha firmato questa mattina un contratto di sei mesi, con opzione di rinnovo per una ulteriore stagione con la qualificazione in Champions League.

Mandzukic torna in Italia dopo aver trascorso gli ultimi mesi da svincolato. Ci torna per la prima volta. La prima sei anni e mezzo fa, nell'estate 2015, quando la Juventus lo acquistò dall'Atletico Madrid per 19 milioni di euro. E' stato il secondo trasferimento più caro nella storia di Mandzukic, che un anno prima lasciò Monaco di Baviera per 22 milioni di euro. Di seguito tutti i suoi trasferimenti.

Luglio 2007

Dall'NK Zagabria alla Dinamo Zagabria per 1.5 milioni di euro

Luglio 2010

Dalla Dinamo Zagabria al Wolfsburg per 7 milioni di euro

Luglio 2012

Dal Wolfsburg al Bayern Monaco per 12 milioni di euro

Luglio 2014

Dal Bayern Monaco all'Atletico Madrid per 22 milioni di euro

Luglio 2015

Dall'Atletico Madrid alla Juventus per 19 milioni di euro

Gennaio 2020

Dalla Juventus all'Al Duhail per 5.5 milioni di euro

Gennaio 2021

Svincolato, arriva al Milan a parametro zero