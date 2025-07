Mantovani: "Al Milan c'è un caro amico. Con Tare ci siamo sentiti frequentemente, gli faccio un in bocca al lupo"

Leonardo Mantovani, nuovo responsabile dell’area tecnica del Lumezzane ed ex direttore sportivo del Brescia, si è così espresso a TMW su Igli Tare: “Al Milan il direttore sportivo è un caro amico, un calciatore portato in Italia ai tempi del nostro Brescia. Parlai con Augentaer perché lo ha allenato in Germania, gli chiesi cosa ne pensasse mi rispose che era un grande professionista. Con Igli ci siamo sentiti frequentemente, è un amico e gli faccio un in bocca al lupo. Il Palermo è nell’orbita del Manchester City dove ho grande amico che è Riccardo Bigon con cui siamo rimasti sempre in contatto soprattutto in questo periodo dove era alla ricerca di collaboratori. Poi non se n’è fatto nulla. Si, ci sono state delle chiacchierate”.

ANCHE GALLIANI HA FIDUCIA IN TARE

A margine dell'evento Gala Dinner Benefico "United", Adriano Galliani ha parlato ai microfoni di TMW non solo dell'oramai imminente cessione del Monza a un gruppo statunitense, ma anche di Milan e del nuovo corso rossonero firmato Max Allegri e Igli Tare: “C’è stata questa trattativa per la cessione del Monza che non è ancora chiusa perché non siamo ancora al closing, siamo in un periodo intermedio, ma fra il venditore e l’acquirente è tutto perfetto. - prosegue Galliani - Stasera infatti sarò al tavolo con Mauro Baldissoni, quindi bene perché il mio cuore rimane sempre al Monza dove sono nato e al Milan dove sono stato per 31 anni, infatti il primo che ho abbracciato è stato Igli Tare".

Ha dato dei consigli a Tare su come gestire il Milan?

“Credo che lui e Max (Allegri NdR) siano la coppia giusta per il Milan e non abbiano bisogno dei miei consigli”.