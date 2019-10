Marani: "Il Milan ha preso coscienza dei suoi problemi, Pioli è un uomo realista"

Matteo Marani, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato della situazione in casa rossonera: "Una situazione tutta nuova, questa crisi ampliata dai numeri del bilancio. Pioli comincia un lavoro con un Milan che ha preso coscienza dei suoi problemi. Quando è arrivato Giampaolo le aspettative erano elevate dopo il piccolo capolavoro di Gattuso col quinto posto. Dal punto di vista economico l'obiettivo è categoricamente il quarto posto, dal punto di vista tecnico ci sono squadre che non sono inferiori al Milan in quella zona lì. Pioli quando entra nelle realtà le riesce a capire piuttosto in fretta, è un uomo molto realista".