Marchegiani: "Maignan incide sulla squadra indipendentemente dalle parate"

Nel pre-gara di Milan-Lecce, gara valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A Enilive che si sta giocando in questi minuti a San Siro, l'ex portiere Luca Marchegiani è intervenuto direttamente dallo studio di Sky Sport 24 e ha parlato di Mike Maignan, capitano e portiere rossonero che quest'anno è tornato su livelli di prestazione altissimi.

Le parole di Luca Machegiani su Mike Maignan: "Un portiere di altissimo livello, ha delle caratteristiche chiare che sono tecniche e di personalità: incide sulla squadra indipendentemente dalle parate che fa. Sintomatico anche il discorso che fa prima della partita di Como. riconosciuto da tutti come leader. Penso che anche dal punto di vista di Maignan sia meglio restare: ha trovato un contesto stimolante e gratificante".