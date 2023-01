Marchegiani: "Oggi Theo attacca e difende male ma nessun singolo sta facendo bene"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Luca Marchegiani è intervenuto nel pomeriggio di domenica negli studi di Sky Sport 24 e ha parlato del momento negativo di Theo Hernandez: "Se guardiamo Theo oggi, sta giocando male. Attacca male e non difende. Non so se è una conseguenza del Mondiale, della fatica e delle energie nervose. Ma è difficile trovare un singolo che si avvicina a quello che sono stati la stagione scorsa"