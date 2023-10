Marchegiani: "Ora De Ketelaere ha fiducia: è anche una questione di aspettative"

Luca Marchegiani, ex portiere di A, ha parlato al Club di Sky Sport di Charles De Ketelaere che sta trovando la sua dimensione all'Atalanta dove si è trasferito in prestito quest'estate. Il giudizio dell'opinionista: "Adesso De Ketelaere ha fiducia e gioca in una squadra che consente ai giocatori di stare bene fisicamente in campo. Poi è anche una questione di aspettative che sono cambiate".