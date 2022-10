Marchegiani su Leao contro il Toro: "Fuori partita: deve ancora fare il salto di qualità"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ex portiere e attuale commentatore e opinionista di Sky Luca Marchegiani è intervenuto nel post partita di Torino-Milan, gara persa dai rossoneri per 2-1 e ha parlato così della prestazione della squadra di Pioli: "Milan un pò sottotono oggi. Leao troppo spesso regala la prima occasione da gol agli avversari. Il Milan non è stato bravo a fare la sua partita, ha accettato il duello fisico e non l'ha messa sulla qualità. Leao oggi completamente fuori partita. Deve ancora fare il salto definitivo"