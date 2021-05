Marchegiani: "Ultime giornate? Milan altalenante e Juventus che non convince sul piano del gioco"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport,Luca Marchegiani ha parlato di Juventus-Milan. Queste le sue parole: "Le altre pretendenti alla Champions hanno un calendario meno difficile di Juventus-Milan ma gli scogli ci saranno fino alla fine per tutti. Le ultime giornate hanno detto di un Milan altalenante e la Juventus che non convince sul piano del gioco. E' vero che i rossoneri hanno perso alcuni punti ma continua a esprimere il suo calcio, come nella gara con il Sassuolo per esempio"