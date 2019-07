Marchetti su Veretout: "Inseguimento a distanza tra Milan e Roma. Incontri previsti tra agente e rossoneri nei prossimi giorni"

Luca Marchetti, noto giornalsta esperto di mercato di Sky Sport, si è soffermato sulla trattativa per Veretout: "Sbilanciarsi non conviene mai. Questa settimana ci sono stati incontri con l’agente per cercare di capire se la Fiorentina potesse essere convinta. L’offerta della Roma potrebbe essere di 16 milioni più bonus senza contropartite tecniche ma sono previsti incontri con il Milan da parte dello stesso agente, nei prossini giorni prima del finesettimana. È un inseguimento a distanza".