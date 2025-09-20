Marcio Amoroso: "Udine è casa mia, il Milan è la squadra dei miei sogni"

Stasera il Milan farà visita all'Udinese. Su Gazzetta.it ha parlato Marcio Amoroso, doppio ex di turno, che ha dichiarato: “Sono molto legato all’Italia. Udine è casa mia, lì è nato mio figlio. Il Milan, invece, è la squadra dei miei sogni. È stato un onore giocarci”.

Sull'Udinese: “L’Udinese è stato il mio primo amore. Grazie a Gino Pozzo sono diventato uomo. Mi ha fatto crescere in tutto. E pensare che all’inizio non giocavo e volevo andare via. Pativo il freddo, poi ambientarsi al calcio italiano non è stato facile. Devo un grande grazie a Guidolin. Ha trovato la chiave per farmi esplodere. Da lì ho iniziato a segnare e non mi sono più fermato”.

Sul Milan: "La chiamata del Milan è stata per me motivo di orgoglio, sognavo di indossare quella maglia. Sono cresciuto con i gol di Van Basten e le magie di Savicevic. Ricordo quei mesi con grande piacere, anche se non ho avuto molto spazio. Ancelotti mi preferiva Sheva, Inzaghi e Gilardino, io ero la quarta scelta. Ma non ho rimpianti, era giusto così”.