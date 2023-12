Marcolin: "Theo da centrale è sacrificato, si vede quanto è attratto dallo spazio"

Dario Marcolin ha parlato di Theo Hernandez, anche oggi schierato da centrale per far fronte all’enorme emergenza in difesa, nel post partita di Atalanta-Milan 3-2 su DAZN.

Queste le sue dichiarazioni: “Theo è sacrificato in quel ruolo, si vede quando è attratto dalla palla e dallo spazio da attaccare. È un giocatore che si è messo a disposizione, però fondamentalmente è attratto da quello che succede dalla metà campo in avanti. Dopo il gol del 2-1 dell’Atalanta lui subito ha fatto due fiammate sulla fascia sinistra, quasi a tornare al vecchio ruolo”.