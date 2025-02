Marelli: "Intervento di Cacace parecchio brutto, siamo molto al limite. Era almeno giallo, c'è l'errore di Pairetto"

Intervento brutto, evitabile e pericoloso di Liberato Cacace su Walker all'ottavo minuto di Empoli-Milan. L'australiano affonda il tackle direttamente sopra la caviglia dell'inglese, che rimane a terra dolorante. Check del VAR per un possibile rosso ma non viene preso nessun provvedimento. Brutta gestione di Pairetto che non estrae neanche il cartellino giallo.

Luca Marelli, in dirette su DAZN, analizza così l'episodio: "Parecchio brutto l’intervento di Cacace, decisamente sopra l’altezza della caviglia. Siamo molto al limite, è almeno giallo: c’è l’errore di Pairetto. Contatto molto pericoloso, c’è il rischio del cartellino rosso. Manca la velocità del contatto ma il rischio c’è".