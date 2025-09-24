Marianella: "Il Milan è una squadra forte: ha un clamoroso attacco"

Massimo Marianella, nello studio di Sky Sport 24, ha parlato per commentare la vittoria del Milan in Coppa Italia Frecciarossa con il Lecce per 3-0. Queste le sue parole: "Non so se Allegri si è evoluto o meno. Si dice che fai la frittata con le uova che hai: io credo che le caratteristiche dei giocatori sia importante, questa è una squadra forte. Ha un clamoroso attacco e dalle soluzioni diverse: ha un 9 vero che è Gimenez e gli puoi mettere vicino due giocatori offensivi o due tornati, può giocare con un tridente ma può giocare anche un tris di grande movimento come Nkunku, Leao e Pulisic. Poi hai un centrocampo in cui il problema sarà tenerli fuori: Modric è arrivato in condizioni scintillanti. Loftus se sta bene non ne puoi fare a meno, Fofana è da grande squadra, Ricci è un potenziale, Rabiot ha fatto il titolare di una finale Mondiale…".

Questo il tabellino di Milan-Lecce, match valido per i sedicesimi di Coppa Italia.

MILAN-LECCE

Marcatori: 21’ Santi Gimenez, 51’ Nkunku, 64’ Pulisic.

LE FORMAZIONI

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic (dal 79’ Odogu); Saelemaekers (dal 61’ Athekame), Loftus-Cheek, Ricci (dal 46’ Fofana), Rabiot, Bartesaghi; Gimenez (dal 68’ Balentien), Nkunku (dal 61’ Pulisic). A disp.: Terracciano, Torriani; Gabbia, Estupinan; Modric. All. Marco Landucci.

LECCE (4-3-3): Früchtl; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Ndaba; Kaba (dal 46’ Gorter); Berisha (dal 80’ Coulibaly), Helgason (dal 46’ Pierotti); N'Dri (dal 22’ Gaspar), Camarda, Morente (dal 57’ Gallo). A disp.: Falcone, Samooja, Kouassi, Kovač, Ramadani, Sala, Štulić. All. Di Francesco.

Arbitro: Tremolada di Monza.

Ammoniti: 35’ Ricci, 43’ Ndaba, 70’ Pavlovic.

Espulsi: 18’ Siebert.

Recupero: 2’ 1T, 2’ 2T.