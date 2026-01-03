Marianella: "Prima della partita la discussione era se questo Milan potesse essere vincente. Può esserlo: ha dimensione, talento e allenatore"

Nel post partita di Sky Sport, Massimo Marianella ha commentato così la vittoria dei rossoneri arrivata grazie al gol di Rafa Leao al 50' del secondo tempo. Queste le sue parole:

“Prima della partita la discussione era se questo Milan possa essere vincente, se può essere un grande piazzato. Io credo che possa anche esser vincente in questo campionato, ha la dimensione, talento e allenatore. Sarebbe però sbagliato chiederglielo di essere vincente. Non è stata una partita bella, divertente. Il Milan fa vedere il suo volto miglior,e quello pratico. Poi sa essere anche bello, spettacolare, ne ha anche per essere più bello però questa partita riflette la praticità del Milan"

Su Fullkrug: "Fullkrug può dare esperienza e quella tipologia di atlante che io vorrei semrpe cioè da mettere negli ultimi 20/25 minuti, ha l’esperienza, la malizia del grande attaccante. Certo non lo farei partite dall’inizio ma non credo sia neanche l’idea di Allegri”