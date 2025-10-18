Marinelli arbitra Milan-Fiorentina: il bilancio con i rossoneri

La partita tra Milan e Fiorentina che si giocherà domenica sera a San Siro, alle ore 20.45, valida per la settima giornata di campionato di Serie A Enilive, sarà diretta da Livio Marinelli, direttore di gara della sezione di Tivoli. Sarà l'ottavo incrocio tra il club rossonero e il fischietto laziale, l'ultima volta già in questa stagione quando la squadra di Allegri ha battuto il Lecce in trasferta nella seconda giornata di campionato. In generale il bilancio è estremamente positivo in favore del Diavolo: sei vittorie e un pareggio, quest'ultimo risale alla prima volta che l'arbitro ha diretto il Milan.

Questa la squadra arbitrale completa:

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Marinelli

Assistenti: Mondin – Bahri

IV Uomo: Arena

VAR: Abisso

AVAR: Di Paolo