Marinelli arbitra Milan-Fiorentina: il bilancio con i rossoneri
La partita tra Milan e Fiorentina che si giocherà domenica sera a San Siro, alle ore 20.45, valida per la settima giornata di campionato di Serie A Enilive, sarà diretta da Livio Marinelli, direttore di gara della sezione di Tivoli. Sarà l'ottavo incrocio tra il club rossonero e il fischietto laziale, l'ultima volta già in questa stagione quando la squadra di Allegri ha battuto il Lecce in trasferta nella seconda giornata di campionato. In generale il bilancio è estremamente positivo in favore del Diavolo: sei vittorie e un pareggio, quest'ultimo risale alla prima volta che l'arbitro ha diretto il Milan.
Questa la squadra arbitrale completa:
LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Marinelli
Assistenti: Mondin – Bahri
IV Uomo: Arena
VAR: Abisso
AVAR: Di Paolo
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan