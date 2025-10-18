Moretto: "Altamente probabile che la storia tra Origi e Milan si concluda a gennaio"

Divock Origi è uno degli ultimi esuberi e superstiti nella rosa del Milan della grande vendita che c'è stata da parte dei dirigenti di via Aldo Rossi nel corso dell'estate. L'attaccante belga ha giocato di fatto un anno con la maglia rossonera, l'anno dopo è stato mandato in prestito e al suo ritorno è stato messo fuori squadra, status che rimane quello attuale. La scadenza del contratto arriverà a fine stagione ma il Diavolo vorrebbe liberarsene prima per risparmiare qualcosa rispetto al lauto stipendio che viene ancora corrisposto all'ex Liverpool. Matteo Moretto, sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha fornito le ultime informazioni su questa situazione di mercato.

L'aggiornamento di Moretto su Divock Origi: "Su Origi vi ho raccontato più volte, nonostante si dicesse che fosse vicino alla risoluzione del contratto, che non mi risultava una trattativa avanzata in questo senso. Vi confermo quanto già vi avevo raccontato, con un po' più di sicurezza e garanzia. È altamente probabile che la storia tra Divock Origi e il Milan si concluda a gennaio, durante il mercato. C'è un patto verbale tra le parti per il quale ci sarà la separazione: questa è l'idea e questi sono gli ultimi mesi di Origi con la maglia del Milan"