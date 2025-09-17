Marino: "Con Allegri il Milan lotterà sicuramente per la Champions League"

Pierpaolo Marino, dirigente sportivo attualmente senza squadra, è stato intervistato in esclusiva per Tuttomercatoweb.com e ha commentato così le prime tre giornate di campionato oltre che i risultati dell'Italia durante la sosta per le Nazionali. In questo modo Marino ha parlato sia del Milan che dell'ex rossonero Gattuso, CT della Nazionale azzurra. Le sue parole.

Il Milan che ruolo avrà in campionato?

"Con Allegri arriverà sicuramente a lottare per la Champions League. Con l'arrivo di Tare e del nuovo allenatore, arrivare fra le prime quattro sarebbe già un risultato prestigioso".

Gattuso in Nazionale?

"Da lui mi aspetto quello che è successo: finalmente la Nazionale è in mano ad un motivatore, non tanto ad un ricercatore di assetti e moduli. Un ct non ha tempo per lavorare bene su certi aspetti. Le scelte precedenti che andavano su allenatori tattici e insegnanti non mi avevano convinto. Oggi con Gattuso finalmente abbiamo un ct che aggrega la squadra e che è un motivatore senza pari".