Marinozzi: "Gli infortuni hanno condizionato la stagione difensiva del Milan, ma non solo. C'è un problema a centrocampo..."

Andrea Marinozzi ha commentato così le difficoltà difensive del Milan a Sky: "A Rennes non è stata una partita facile per il centrocampo del Milan perchè hanno dovuto fare diverse letture. Il Rennes portava tanti giocatori in avanti sia in area che al limite dell'area e ogni tanto è mancata un po' di comunicazione come in occasione del primo gol con Musah che ha perso un po' il suo uomo.

Gli infortuni hanno certamente condizionato la stagione difensiva del Milan, ma non è solo questo. Il centrocampo, dal punto di vista difensivo, per come è stato costruito, è il punto debole del Milan. L'idea era di avere un giocatore bravo in fase difensiva come Krunic, che doveva essere un punto fermo della squadra e invece non è rimasto con la testa giusta e alla fine è andato via a gennaio. I giocatori che ci sono ora hanno altre caratteristiche e vanno difficoltà senza palla. I numeri difensivi di Reijnders sono chiari: se consideriamo i contrasti, gli intercetti e le palle recuperate, in Europa il 94% dei centrocampisti centrali ha numeri migliori dell'olandese. Se prendiamo in considerazione Loftus-Cheek questo numero aumenta ulteriormente: 97%. E' cambiato molto il centrocampo del Milan in questi anni, mancno un po' di caratteristiche difensive".