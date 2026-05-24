Marinozzi: "Sembra tantissimo l’ultima stagione di Allegri alla Juventus. Milan in modalità gestione da mesi"

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Il Milan tradisce i suoi tifosi e perde in casa contro il Cagliari nell'ultima giornata di Serie A. Sarà Europa League. L'analisi di Marinozzi

Il Milan perde contro il Cagliari e termina la stagione in modo disastroso. Niente Champions League, rossoneri sesti: l'anno prossimo sarà Europa League. La squadra di Allegri si è sciolta inspiegabilmente contro un Cagliari già salvo. Delusione difficile da spiegare. Andrea Marinozzi, in diretta su DAZN, ne parla senza mezzi termini.

LE DICHIARAZIONI DI MARINOZZI SUL MILAN DI ALLEGRI

"Pensavano di essere riusciti ad isolarsi. Non raggiungono l’obiettivo con una partita pessima, con i fischi di San Siro e con una squadra da mesi ha impostato la modalità gestione. Non è mai una buona strada, soprattutto quando hai questa debolezza mentale. I due gol di oggi: due palle inattive. Ma come sono arrivati? Non due colpi di testa, ma la palla era sempre lì, la potevano mandare in tribuna. È mancata sempre quella cattiveria. Il Cagliari sembrava giocasse per un obiettivo grosso e il Milan tranquillo.

Sembra tantissimo l’ultima stagione di Allegri alla Juventus: perdono il testa a testa con l’Inter, dopo quella partita calano tantissimo e vincono solo tre partite dopo quella sconfitta, ma vincono la Coppa Italia. Questo Milan si è perso. Perso il grosso obiettivo e sono sparite le forze mentali: se a questa squadra togli la forza mentale rimane ben poco".