Marinozzi sulla corsa scudetto: "Il Milan ha il grande vantaggio di non giocare le coppe"
Nel corso del consueto appuntamento con "Fuoriclasse", programma in onda su DAZN la domenica sera, il collega Andrea Marinozzi ha parlato di Milan soffermandosi in modo particolare sulla corsa scudetto, nella quale la formazione di Massimiliano Allegri potrebbe rientrare sfruttando un vantaggio in particolare:
"Si, il Milan lotterà per lo scudetto. Ha il grande vantaggio che raccontiamo da inizio stagione e con la riprese delle competizioni europee potrebbe giovarne. Ha perso solo una partita, alla prima giornata contro la Cremonese".
