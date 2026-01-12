Il Consiglio di Stato condanna la FIGC per abuso di posizione dominante nell'organizzazione di eventi

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - "Il Coordinamento degli Enti di Promozione Sportiva accoglie con favore e fiducia la sentenza del Consiglio di Stato" che condanna la Federcalcio per abuso di posizione dominante nell'organizzazione di eventi e competizioni ludico-amatoriali. Lo si legge nella nota del coordinamento degli Eps. "Il Consiglio di Stato - prosegue il comunicato - ha accolto il ricorso presentato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e la sentenza, oltre a riconoscere e tutelare il ruolo degli EPS all'interno del modello organizzativo italiano, ribadisce, in maniera chiara, come le attività promosse dagli stessi, quali organismi riconosciuti dal CONI, siano pienamente libere e legittime". Mentre la Federcalcio fa sapere di valutare i termini per un eventuale ricorso in Cassazione, il coordinamento "auspica che tale pronuncia possa costituire un riferimento inequivocabile a cui tendere per dare vita ad una nuova stagione dei rapporti tra gli Eps e le Federazioni".

Una stagione che sia "fondata sulla pari dignità, sulla complementarietà dei ruoli e nel pieno rispetto delle reciproche funzioni sancite nello Statuto Nazionale del CONI". Infine, alla luce della sentenza, il coordinamento degli enti "ravvisa l'urgente necessità di instaurare un dialogo costruttivo, che coinvolga altresì le Autorità di Governo ed il Comitato Olimpico, volto alla definitiva risoluzione dei contrasti tra gli EPS e le FSN ed alla crescita di tutto il sistema sportivo italiano che costituisce ancora un forte baluardo di coesione sociale del Paese". Perché "l'auspicio - concludono gli Enti - è quello di costruire insieme un sistema sportivo che sappia lavorare e collaborare in armonia". (ANSA).