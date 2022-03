Market Pool, la suddivisione dei 40 milioni tra le italiane in Champions: al Milan 10,3 milioni

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il portale 'Calcio&Finanza' (clicca qui per leggere l'articolo originale) fa il calcolo di quanto incasseranno le quattro squadre italiane in Champions all'indomani dell'eliminazione della Juventus, l'ultima italiana fino a ieri ancora in corsa. Il totale destinato ai club italiani era di 40 milioni di euro, per una metà suddiviso in base alla classifica del campionato di Serie A 2020/21

Inter – 8 milioni

Milan – 6 milioni

Atalanta – 4 milioni

Juventus – 2 milioni

L’altra fetta, sempre 20 milioni di euro, viene invece distribuita sulla base del numero di partite giocate da ogni squadra in relazione al totale dei match delle italiane. Dopo l’eliminazione di Milan e Atalanta nella fase a gruppi, con l’uscita di scena di Inter e Juventus agli ottavi, le cifre dei ricavi sono le seguenti:

Inter – 5,7 milioni

Juventus – 5,7 milioni

Milan – 4,3 milioni

Atalanta – 4,3 milioni

Ecco quindi l'incasso definitivo delle italiane derivante dal Market Pool

Inter – 13,7 milioni di euro

Milan – 10,3 milioni di euro

Atalanta – 8,3 milioni di euro

Juventus – 7,7 milioni di euro